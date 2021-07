Sanità: ecografo e holter donati a Presidio Rutigliano

(ANSA) - BARI, 02 LUG - Una dotazione completa di apparecchiature diagnostiche è stata donata dal Gruppo Divella al Presidio Territoriale di Assistenza di Rutigliano (Bari): un ecografo multifunzione di alta gamma, un holter cardiaco, un holter pressorio e un elettrocardiogramma portatile per esami a domicilio. Strumentazioni già in piena attività, per le quali quest'oggi il direttore del Distretto Socio Sanitario di Mola, Giuseppe Carminucci, ha organizzato una breve presentazione nel Pta di Rutigliano. Un modo per ringraziare Francesco Divella, amministratore dell'omonima società - che ha sede proprio a Rutigliano - rappresentato nell'occasione dal figlio Domenico Divella, assieme al Direttore amministrativo della Asl Bari, Gianluca Capochiani, al sindaco della città, Giuseppe Valenzano, e agli operatori sanitari.

"Con l'auspicio che il nostro atto - ha detto Francesco Divella - possa essere da esempio ad altri imprenditori della nostra terra, stimolandoli a dare supporto a tutte le attività di prevenzione e cura delle patologie".

"Questa donazione - ha sottolineato Capochiani - non è solo importante per il valore in sé delle strumentazioni, ma soprattutto perché ci restituisce la visione lungimirante di un imprenditore che guarda al futuro con ottimismo". (ANSA).