Mar Piccolo Taranto troppo caldo, trasferiti vivai cozze

(ANSA) - BARI, 02 LUG - Le elevate temperature raggiunte in questi giorni nelle acque del Mar Piccolo di Taranto rischiano di compromettere la qualità e persino la sopravvivenza degli allevamenti di cozze e per questo l'amministrazione comunale ha autorizzato il trasferimento temporaneo nell'adiacente bacino del Mar Grande.

L'ufficio Demanio Marittimo, ha autorizzato l'istituzione temporanea di un'area collettiva di stoccaggio dove posizionare gli allevamenti presenti nel secondo seno di Mar Piccolo, gestiti dalle cooperative di mitilicoltori titolari di concessione demaniale marittima.

"Abbiamo individuato un'area di circa 90mila metri quadri - ha spiegato l'assessore Fabrizio Manzulli - dove i mitilicoltori autorizzati potranno posizionare temporaneamente i loro "pali".

È una misura di salvaguardia per un'eccellenza della nostra terra, un'opportunità che aiuterà i produttori a mantenere l'ottima qualità dei nostri mitili". (ANSA).