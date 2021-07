Droga:piantagione marijuana scoperta nel Foggiano,un arresto

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 02 LUG - Una piantagione con 750 piante di marijuana del tipo afghano, del peso complessivo di 350 chilogrammi, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in un terreno in località Mercaldi Nuovo, a San Marco in Lamis (Foggia). Dalle piante sarebbe stato possibile ricavare oltre 167mila dosi che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato circa 835 mila euro.

Nell'ambito dello stesso blitz i militari hanno arrestato ai domiciliari un 45enne pregiudicato del posto che deteneva lo stupefacente. I carabinieri hanno accertato che la piantagione era dotata di un sistema di irrigazione costituito da due grosse cisterne cui erano collegati dei tubi che si univano ad un impianto a goccia. (ANSA).