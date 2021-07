Covid: in 20 Comuni del Barese zero contagi, -28% dei casi

(ANSA) - BARI, 02 LUG - Solo 6,5 casi ogni 100mila abitanti e un ulteriore calo del 28% dei nuovi contagi Covid in provincia di Bari: sono i dati contenuti nel report settimanale dell'Asl sull'andamento della pandemia e della campagna vaccinale. La "zona bianca" tiene bene in tutti i Comuni, le città con "zero contagi" sono 20, mentre salgono a 12 quelli che presentano un solo caso settimanale. I nuovi contagi settimanali sono stati 80 rispetto ai 108 di sette giorni prima, di cui 20 a Bari città.

La campagna vaccinale ha sinora assicurato le somministrazioni di oltre un milione e 195mila dosi, con un picco di 96mila negli ultimi sette giorni (dal 25 giugno al primo luglio). Quasi sette residenti su 10 (il 69%) sono stati vaccinati con almeno una dose e il 31% le ha ricevute entrambe. Una percentuale che nella città di Bari sale sino al 71% immunizzato con una dose e al 40% con prima e seconda. (ANSA).