Recupero Palazzo Carcano a Trani, concorso di progettazione

(ANSA) - BARI, 01 LUG - Sarà tramite un concorso di progettazione che verrà disegnato il recupero e l'ampliamento di Palazzo Carcano, oggetto di interventi rimasti incompiuti nel centro storico di Trani, nelle immediate vicinanze di edifici simbolici come il castello Svevo e la Cattedrale. Lo rende noto l'Agenzia del Demanio, precisando che "il palazzo è inserito in un complesso scenario di razionalizzazione delle sedi degli uffici giudiziari della città e la sua riqualificazione consentirà il totale abbattimento dei costi derivanti da locazioni passive e un vantaggio logistico e funzionale visto che tutti gli uffici verranno raggruppati in tre edifici di pregio, già in uso al Ministero della Giustizia nel centro storico".

"Al concorso - si legge in una nota - si potrà partecipare esclusivamente in modalità digitale fino alle ore 12:00 del 27 agosto 2021 e il primo premio sarà di oltre 70 mila euro. Al primo classificato saranno poi affidati i successivi incarichi di completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva in modalità BIM, direzione lavori, contabilità e aggiornamento catastale". (ANSA).