Chiede di fare biglietto, calci e pugni ad autista bus Fse

(ANSA) - PALMARIGGI (LECCE), 01 LUG - Un autista di un pullman delle Ferrovie Sud Est è stato aggredito con pugni e calci, ieri in Salento, a bordo del proprio mezzo da una persona che non aveva il biglietto e che poi lo ha minacciato con una mazza di ferro con la quale ha danneggiato il bus. Lo comunicano Cgil Lecce, Filt Puglia e Lecce esprimendo "sconcerto" e "denunciando l'assenza di controlli e condizioni di lavoro sempre più stressanti".

L'aggressione è avvenuta a Palmariggi, alle 13.30, spiegano i sindacati, durante la fermata del mezzo sulla tratta Maglie-Lecce. Quando il bus è giunto alla fermata, un uomo ha cercato di salire a bordo sprovvisto del biglietto. L'autista lo ha invitato ad attendere la corsa successiva - che sarebbe passata dopo 15 minuti precisa a Cgil - per provvedere all'acquisto del titolo di viaggio. Di fronte a questo invito sono arrivati spintoni, pugni in faccia e calci. Nella colluttazione che è seguita il dipendente di Fse è riuscito a far scendere l'aggressore, a barricarsi nel pullman e a chiamare i soccorsi. Il 'viaggiatore' è però tornato alla fermata dell'autobus armato di una mazza di ferro - proseguono i sindacati - che ha brandito all'indirizzo dell'autista che poi ha utilizzato per distruggere i vetri delle porte (anteriori e posteriori) e danneggiare parte della carrozzeria dell'autobus.

L'autista è stato poi portato ospedale dagli operatori del 118, giunti sul posto assieme ai carabinieri della stazione di Bagnolo del Salento.

"Ancora una volta siamo costretti a commentare un'aggressione ai danni di un conducente di un mezzo di trasporto pubblico", dicono la segretaria generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi, e il segretario provinciale della Filt Cgil Lecce, Fabrizio Giordano. Il segretario generale della Filt Puglia, Giuseppe Guagnano, si rivolge "all'azienda affinché potenzi i controlli a bordo ed alle fermate. Non è possibile che gli autisti siano lasciati soli". (ANSA).