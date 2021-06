Vaccini: Asl Bari, apertura hub resta alle 9

(ANSA) - BARI, 30 GIU - "Non sono stati disposti nuovi orari per i centri vaccinali della Asl Bari", quindi "per gli utenti non vi è alcun cambiamento o anticipazione di orario dovendosi comunque rispettare quanto previsto nella prenotazione". Lo comunica l'Asl Bari in riferimento alla notizia, diffusa oggi da diversi sindaci dell'Area metropolitana di Bari, dell'anticipazione dell'apertura degli hub alle 7 del mattino anziché alle 9. Oggi diversi Comuni del Barese, da Bitonto a Molfetta, passando per Sammichele di Bari e Corato, hanno, attraverso comunicati stampa o le pagine ufficiali di facebook, avvisato i cittadini dell'apertura anticipata alle 7 sino al 2 luglio. (ANSA).