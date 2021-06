Mobilità sostenibile, a Bari il 'diario di una bicicletta'

(ANSA) - BARI, 30 GIU - "Diario di una bicicletta" è l'iniziativa della cooperativa sociale barese "Il Girasole" per promuovere l'uso delle due ruote. All'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, testimonial del progetto, è stato consegnato un prototipo rivisitato della storica Graziella, da utilizzare fino al termine della settimana europea della mobilità sostenibile (dal 16 al 21 settembre), per monitorare e documentare attraverso foto dei luoghi visitati e un "quaderno di bordo" le buone prassi e le difficoltà incontrate nell'utilizzo della bici.

"Da oggi utilizzerò questa bicicletta anche per gli spostamenti istituzionali - ha detto l'assessore Petruzzelli - a dimostrazione del fatto che l'uso delle due ruote non è solo legato alla presenza di infrastrutture o piste ciclabili, ma è soprattutto una questione di cultura della ciclabilità".

"Nell'ambito di questo progetto - ha spiegato Cristina Lovascio, presidentessa della cooperativa Il Girasole - altri due modelli saranno affidati a un libero professionista, che ha la necessità di spostarsi in più Comuni evitando le difficoltà di parcheggio, e a un esercente, che ha l'esigenza di utilizzare la bicicletta per effettuare consegne". (ANSA).