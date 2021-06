Mafia: confisca agriturismo e ippodromo a boss Andria

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Un provvedimento di confisca definitiva di beni del valore di circa 1,5 milioni di euro, che comprendono un agriturismo con annesso ippodromo e azienda agricola, è stato eseguito nei confronti del boss di Andria Riccardo Sgaramella, soprannominato "Salotto". I beni riguardano l'agriturismo "Regina delle volpi" con l'ippodromo e l'azienda agricola intestate fittiziamente al fratello Nicola per la produzione e commercializzazione di ortofrutta.

"I beni - spiegano i carabinieri che hanno eseguito il provvedimento - sono risultati essere il frutto dell'attività di riciclaggio dei proventi illeciti provenienti dalle attività legate al traffico di stupefacenti". Gli investigatori hanno accertato un tenore di vita notevolmente superiore alle sue possibilità economiche, formalmente ai limiti della sopravvivenza. Riccardo Sgaramella, attualmente sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, è ritenuto esponente di spicco del clan Pastore e ha condanne passate in giudicato per traffico di droga ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

