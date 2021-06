Al Petruzzelli la 14enne prodigio Alexandra Dovgan

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Arriva il 390 giugno al Teatro Petruzzelli di Bari la pluripremiata pianista 14enne Alexandra Dovgan, per un concerto tutto dedicato a Mozart con l'orchestra del Teatro diretta dall'olandese Ton Koopman. Nata in una famiglia di musicisti e formatasi al Conservatorio di Mosca, dove venne accettata a soli 5 anni, la piccola grande Alexandra sarà impegnata in un programma che prevede il Concerto n.23 in La maggiore per pianoforte e orchestra KV488 e la Sinfonia n.41 in Do maggiore KV551 "Jupiter".

Koopman, studioso della prassi filologica musicale e degli strumenti antichi, è un punto di riferimento internazionale per il periodo barocco. (ANSA).