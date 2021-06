G20: 200 a corteo Bari contro 'chi affama il sud del mondo'

(ANSA) - BARI, 28 GIU - In circa 200 sono scesi in strada per manifestare contro il G20 dei ministri degli Esteri che si apre oggi a Bari, dove sono arrivate le delegazioni in vista del vertice in programma domani a Matera. "Sono gli stessi che affamano i popoli del sud del mondo - accusano gli organizzatori del corteo di protesta, riferendosi ai Paesi che si riuniscono in questi giorni in Puglia e Basilicata - sono gli stessi che inquinano di più e consumano la maggior parte delle risorse del pianeta, sono gli stessi che costringono migliaia di cittadini a emigrare dai propri paesi, sono gli stessi che determinano i blocchi alla libera circolazione dei migranti". Il corteo, organizzato da alcune associazioni cittadine, è partito da piazza Umberto e ha attraversato il quartiere murattiano per concludersi sul lungomare, in piazza Eroi del Mare, non lontano dalla muraglia dove è stato allestito un percorso enogastronomico di prodotti tipici pugliesi per dare il benvenuto ai circa 500 delegati arrivati a Bari. (ANSA).