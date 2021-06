Incendio in Salento, evacuate abitazioni a Casarano

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 26 GIU - Ancora un incendio in Salento, dove dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un vasto incendio divampato a Casarano, in contrada Madonna della Campana, insieme a personale della Protezione civile, Carabinieri, Polizia municipale e un Canadair arrivato da Minervino Murge (Bat). Alcune abitazioni sono state evacuate per sicurezza, mentre è stato chiuso l'accesso alla strada provinciale che conduce a Taurisano.

Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa e una squadra a piedi per l'assistenza alla popolazione. La situazione, sottolinea il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, è comunque sotto controllo. (ANSA).