Covid: in Puglia 58 positivi e cinque decessi

(ANSA) - BARI, 26 GIU - Oggi sabato 26 giugno in Puglia, sono stati registrati 58 casi su 6.444 test per l'infezione da Covid-19, con un'incidenza di nuovo scesa sotto l'1% (0,9). I nuovi positivi sono 25 in provincia di Taranto, 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 5 decessi: 3 nella provincia Bat e 2 nel Tarantino.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.652.289 test e sono 3.881 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.205 e sono 242.684 i pazienti guariti. (ANSA).