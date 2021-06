Calcio: Zeman è di nuovo allenatore del Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 26 GIU - "Zeman allenerà il Foggia per la stagione 2021/2022. Vi aspettiamo alle 18.30 allo stadio Zaccheria". E' quanto ha annunciato sul proprio profilo Facebook il presidente del club rossonero Nicola Canonico, che ha postato anche una foto che lo ritrae insieme al tecnico boemo mentre firma il contratto. Zdenek Zeman, alla sua quarta volta sulla panchina rossonera, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa allo stadio comunale di Foggia. Le trattative con il tecnico boemo sono partite già sabato scorso in un incontro a Roma tra la presidenza della società Calcio Foggia 1920 e lo stesso Zeman. (ANSA).