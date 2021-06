Vela: 4 giovani del Circolo di Bari agli europei in Croazia

(ANSA) - BARI, 25 GIU - Ci saranno quattro atleti del Circolo della vela di Bari tra i partecipanti alle regate dei campionati europei giovanili Ilca6 (Laser Radial) in Croazia, in programma da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio nella marina di Kastela: sono Alberto Divella, Alessandro Maravalle, Paolo Pettini Bonomo e Pietro Paolo Semeraro. Fanno parte dei 224 concorrenti provenienti da 31 nazioni diverse di tutta Europa.

I velisti baresi sono già arrivati in Croazia con l'istruttore Riccardo Sangiuliano: domani inizieranno le operazioni di stazza.

"Ci siamo allenati molto per questo evento - dichiara il tecnico Riccardo Sangiuliano -. Subito dopo l'IC di Reggio Calabria, che è andata molto bene, abbiamo fatto un raduno a Taranto con Michele Ricci e uno a Bari con il tecnico Fiv Alp Alpagut. Il nostro obiettivo per questa stagione agonistica è il campionato italiano a Cagliari e questa è un ottima occasione per testare il nostro livello di preparazione, confrontarci e migliorarci. I ragazzi sono in perfetta forma fisica e mentale, sicuramente cercheremo di dare il massimo". (ANSA).