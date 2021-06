Si rompe lucernario, 16enne precipita dal nono piano e muore

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Una 16enne è morta a Bari dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo di 9 piani dove abitava. A quanto si apprende si sarebbe trattato di un incidente perché la 16enne sarebbe precipitata dopo la rottura del lucernario che stava calpestando. L'episodio è accaduto intorno alle 21.45 di ieri in via Di Vagno, nel quartiere Madonnella. Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale, che ha effettuato i primi rilievi. La pm di turno Desireè Digeronimo ha disposto il sequestro del terrazzo per le verifiche tecniche e, appena riceverà una prima informativa sull'accaduto, aprirà un fascicolo per accertare dinamica ed eventuali responsabilità. (ANSA).