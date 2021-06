Motonautica, Campionato italiano: a Banca Generali gara-1

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - In tutta la giornata di oggi, a Rodi Garganico, si sono tenute le prove ufficiali in acqua, che hanno dato vita all'evento più atteso della stagione Offshore: il Campionato del mondo di offshore-Grand prix Italy-Trofeo regione Puglia-Memorial Mario Paolo Masiero. Nel primo pomeriggio si è tenuta anche Gara 1 dell'European championship 3d-Campionato italiano 5000. A imporsi è stata l'imbarcazione Banca Generali condotta da Serafino Barlesi e Alessandro Barone, seguita da Gasbeton (Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi) e Marco (Roberto Lo Piano e Andrea Comello). Completano la top 5 Sabbie di Parma (Lorenzo Bacchi e) e Hoses Technology (Gianluca Coltro e Giampolo Montavoci). Domani tre grandi appuntamenti motonautici: Campionato del Mondo di Endurance, Europeo 3D e Italiano dei ragazzi della "Junior Elite Cup". Alla kermesse motonautica parteciperanno 41 imbarcazioni di 7 nazioni diverse, che si sfideranno nelle acque del Gargano per i tre titoli. La manifestazione, fortemente voluta da Marino Masiero, amministratore unico di MERIDIANA ORIENTALE SRL, società che gestisce il porto di Rodi, e da Giampaolo Montavoci presidente dell'Associazione Motonautica Venezia nonchè campione di Motonautica, si inserisce a pieno titolo nel progetto di diversificazione dell'offerta turistica del Gargano che va oltre il balneare e si appresta alla destagionalizzazione. Oltra all'Endurance e Offshore si sfideranno anche i gommoni della Honda e i ragazzi della Formula Junior èlite. (ANSA).