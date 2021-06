Ex Ilva: Mons.Santoro, trovare soluzione rispettando salute

(ANSA) - TARANTO, 24 GIU - "Il pronunciamento del Consiglio di Stato conferma ancora una volta che non possiamo demandare alla Giustizia una questione che è meramente politica". Lo sottolinea l'arcivescovo di Taranto, monsignor, Filippo Santoro commentando la sentenza di ieri che ha ribaltato la pronuncia del Tar annullando l'ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci sulla fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva per criticità emissive. "E' necessario che - aggiunge - le parti in causa lavorino finalmente nell'unica direzione auspicabile che è quella del pieno rispetto dei lavoratori e della salute di tutti i cittadini di Taranto". (ANSA).