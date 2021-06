Vaccini: esaurite scorte Pfizer, in Puglia hub chiusi

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Oggi Pfizer consegnerà in Puglia circa 241mila dosi, ma in mattinata molti hub vaccinali sono rimasti chiusi per la carenza di sieri. La scorta di vaccini Pfizer è completamente esaurita e questo ha comportato il rinvio di migliaia di somministrazioni: solamente in provincia di Bari, oggi 17 dei 22 hub si sono dovuti fermare con le inoculazioni.

La fornitura è attesa nella tarda mattina nel centro di stoccaggio dell'ospedale Di Venere di Carbonara da dove poi le dosi saranno distribuite alle altre province. La somministrazione delle prime e seconde dosi a coloro che avevano la seduta fissata per questa mattina slitta a domani o dopodomani. Le prenotazioni che erano fissate per il pomeriggio, invece, sono state rinviate al 24, 25 o 29 giugno. Ad oggi risultano in giacenza in Puglia circa 146mila dosi di vaccini, quasi tutte però sono AstraZeneca, per la precisione 118mila.

