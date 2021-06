Ex Ilva: azienda conferma cig a Genova dal 28 giugno

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Acciaierie d'Italia ha confermato alle organizzazioni sindacali di Genova di voler mettere in cassa integrazione ordinaria i dipendenti dello stabilimento della ex Ilva a Cornigliano a partire dal 28 giugno e respinge la richiesta di sospensiva di rsu, Fiom, Fim e Uilm di Genova.

"La scrivente è tutt'ora in attesa della vostra disponibilità a proseguire l'esame congiunto sospeso in data 21/06/2021 che ovviamente non potrà avvenire oltre il 27 corrente mese.

Pertanto, non ravvisandosi le condizioni sospensive da voi richieste, si ribadisce che dalla data del 28/06/2021 decorrerà il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria". (ANSA).