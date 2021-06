Carceri: 300 "eventi critici" in un anno a Matera-Altamura

(ANSA) - MATERA, 23 GIU - Sono stati 300 gli "eventi critici" verificatisi lo scorso anno nella casa circondariale di Matera e nella sezione staccata di Altamura (Bari), tra i quali la rivolta del 9 marzo, alcune aggressioni al personale di polizia penitenziaria, due tentativi di suicidio e 18 atti di autolesionismo tra i detenuti. Lo ha reso noto stamani, a Matera, nel corsa della cerimonia per il 204/o anno di fondazione del Corpo, il comandante del Reparto della Polizia Penitenziaria, Bellisario Semeraro, che ha evidenziato come dati siano "in diminuzione".

Le traduzioni effettuate hanno portato alla movimentazione di 1.242 detenuti (14 sono quelli piantonati in ospedale) mentre 2.838 sono stati gli agenti impiegati . Il comandante, che ha salutato l'arrivo della nuova direttrice, Caterina Acquafredda, ha aggiunto che sono state consumate 160 attività di polizia giudiziaria, delegate e di iniziativa, che hanno portato al sequestro di 29 telefoni cellulari. (ANSA).