Tokyo: Tiro a volo;è De Filippis azzurro in gara nella Fossa

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - E' Mauro De Filippis, 40enne poliziotto tarantino residente in Veneto, l'azzurro scelto dal ct dell'Italia del tiro a volo, Albano Pera, per la gara di Fossa olimpica dei Giochi di Tokyo. Lo si è appreso a margine del Consiglio della Fitav in corso a Roma.

N.1 del ranking internazionale Issf, argento ai Mondiali 2019 di Lonato e terzo ai recenti Europei di Osijek, dove aveva guadagnato la carta olimpica per l'Italia, De Filippis è stato preferito agli altri azzurri Valerio Grazini (quarto a Osijek) e Daniele Resca. Fuori anche il veterano azzurro 'Johnny' Pellielo, che quindi non parteciperà alla sua ottava Olimpiade.

A Tokyo De Filippis prenderà parte anche alla prova di 'Mixed Team', in coppia con l'ex moglie Jessica Rossi o con l'altra azzurra Silvana Stanco. (ANSA).