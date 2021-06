Sicurezza: Cc, comandante generale Luzi in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, è stato oggi in Puglia per alcune visite istituzionali al Comando Legione Carabinieri Puglia, al reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali di Martina Franca e alla Scuola Allievi di Taranto.

Nella caserma Bergia di Bari, accompagnato dai vertici territoriali dell'Arma, il generale Luzi ha incontrato la prefetta di Bari, Antonia Bellomo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la procuratrice generale Anna Maria Tosto e il comandante delle Scuole AM/3^ Regione Aerea, il generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrante. Dopo aver firmato l'albo d'onore, ha salutato una rappresentanza di militari, "con i quali - si legge in una nota - ha toccato le principali tematiche connesse con il benessere del personale, soffermandosi sui valori che animano il carabiniere nel suo operare quotidiano, a beneficio della comunità".

Da Bari, poi, il comandante generale è andato a Martina Franca, dove ha potuto apprezzare il lavoro svolto dai Forestali nella salvaguardia e tutela della biodiversità delle specie animali e vegetali nella riserva naturale delle Murge Orientali e le riserve naturali biogenetiche di San Cataldo e di Stornara. A Taranto, infine, ha visitato la Scuola Allievi, istituita lo scorso anno e che, al momento, ospita 219 allievi carabinieri effettivi, provenienti dai volontari in ferma prefissata delle altre forze armate. (ANSA).