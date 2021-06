Motonautica: Offshore e mondiali Endurance a Rodi Garganico

(ANSA) - BARI, 22 GIU - La Puglia ospiterà il campionato Mondiale di Endurance e quello Europeo di Offshore, sono sette le nazioni in gara e 41 in totale le imbarcazioni che gareggeranno nelle acque del Gargano per i titoli internazionali. Le gare si terranno da giovedì 24 giugno e fino a domenica 27 nel porto turistico di Rodi Garganico. E' stato L'assessore allo Sport e vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, a credere nell'operazione e a portare l'evento internazionale in Puglia.

Le gare si svolgeranno sotto costa con diversi passaggi dei bolidi della motonautica che potranno essere visti anche ai paddock aperti al pubblico in modalità contingentata. Oltre alla manifestazione, il pubblico potrà assistere a numerosi eventi collaterali tra i quali gli spettacoli di flyboard sia diurni che notturni a partire da venerdì 25. Oltre all'Endurance e Offshore si sfideranno anche i gommoni della Honda e i ragazzi della Formula Junior èlite. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Rodi Garganico, con Assonautica Gargano e Associazione Motonautica Gargano. (ANSA).