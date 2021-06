Arte liberty e teatro, restaurato il Kursaal di Bari

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Dopo 20 mesi di lavori di restauro, viene restituito alla città di Bari il teatro Kursaal Santalucia, esempio del Liberty italiano, chiuso da un decennio.

Il restauro conservativo, eseguito dalla Cobar Spa di Altamura in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Bari, è stato finanziato dalla Regione Puglia con 6,9 milioni di euro. L'evento di presentazione del teatro restaurato ha coinciso con il solstizio d'estate e, per questo, è stato chiamato "solstizio della cultura", "un evento simbolico di ripartenza e di rinascita della cultura in Puglia dopo la pandemia" dice la Regione.

Per il restauro del teatro Kursaal, progettato nel 1927 dall'ingegnere Santalucia e acquisito al patrimonio della Regione Puglia nel 2012 esercitando il diritto di prelazione, le procedure burocratiche, amministrative e giudiziarie sono cominciate nel 2015 e si sono concluse nel 2018 con il bando per la progettazione. I lavori sono iniziati poi nell'agosto 2019 e ora, dopo meno di due anni, sono completati. La struttura diventerà, con l'avvio della stagione artistica 2021-2022, la "casa delle arti e dei suoni" e insieme con gli altri contenitori culturali restituiti alla città negli ultimi anni, i teatri Petruzzelli, Margherita e Piccinni, completa il cosiddetto "miglio dei teatri" di Bari, un unicum a livello nazionale e internazionale. A piano terra e al primo piano, il teatro Kursaal tornerà ad ospitare eventi di cinema-teatro nella sala da 400 posti con palcoscenico e platea attrezzati con i sistemi tecnologici più moderni e sedute smontabili in automatico. Al secondo piano la Sala Giuseppina ospita i restaurati affreschi e stucchi dei fratelli Prayer. Al terzo piano lo spazio roof-garden è stato trasformato nella "Sala cielo", progettata dall'artista Alfredo Pirri e destinata a diventare spazio espositivo, con pavimento in lastre a specchi craccate, copertura in acciaio e Etfe, infissi con inserimento di piume e vetrate sul mare. (ANSA).