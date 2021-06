Zeman verso il Foggia, 'certi amori non finiscono mai'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Zdenek Zeman è pronto a tornare al Foggia, che nella prossima stagione giocherà il campionato di Serie C. Lo 'annuncia' il club rossonero che, su Twitter, gli dà il benvenuto postando una foto del boemo e questo commento "𝗖𝗶 𝗩𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮! ❤🖤 #ForzaFoggia #CertiAmoriNonFinisconoMai #Zeman.

Zeman, 74 anni, ha allenato a più riprese la squadra pugliese, anche nella stagione 2010-2011, in C, dopo essere stato su panchine di serie A, come quelle delle due squadre della capitale e del Napoli. E' fermo dal 2017-'18, quando ha guidato il Pescara. (ANSA).