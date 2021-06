Musica: Caterina Di Cecca al Petruzzelli in prima esecuzione

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Prima esecuzione assoluta sabato sera al Teatro Petruzzelli di Bari con "La terra e la morte" per Coro misto, quintetto d'archi, arpa e percussioni, musiche di Caterina Di Cecca, tra gli otto compositori della rassegna "Aus Italien", ricca di prime commissionate dalla Fondazione (in cartellone anche Sciarrino, Fedele, Corrado, Boccadoro, Dall'Ongaro, Francesconi e Colasanti).

Fabrizio Cassi dirigerà il Coro del Petruzzelli, con Gabriele Ceci (violino primo), Maria Saveria Mastromatteo (violino secondo), Luca Pellegrino (viola), Giuseppe Carabellese (violoncello), Silvia Valentina Muci (contrabbasso), Giuseppe Zeverino (percussioni), Ilaria Bergamin (arpa). Prima del concerto, per i video incontri, Caterina Di Cecca in un'intervista a cura del musicologo e critico Enrico Girardi.

I concerti della rassegna Aus Italien, registrati al Petruzzelli alla presenza dei compositori, sono fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (youtube Fondazione Petruzzelli, facebook Fondazione Teatro Petruzzelli e sito www.fondazionepetruzzelli.it). (ANSA).