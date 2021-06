Libro Possibile, Nobel Soyinka ospite speciale del festival

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka sarà ospite speciale del Festival 'Il Libro Possibile' a Polignano a Mare, in provincia di Bari, dal 7 al 10 luglio, che nella ventesima edizione raddoppia date e location, con altri appuntamenti a Vieste, in provincia di Foggia, il 22- 23 e il 29-30 luglio.

Il più grande poeta, drammaturgo e scrittore nigeriano, profondo studioso di Dante, ha scelto di concludere la sua due giorni in Italia, al Sud.

Il 10 luglio, il giorno dopo il suo reading alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sarà sul palco del Libro Possibile per un incontro-intervista in cui ripercorrerà la sua straordinaria biografia e produzione letteraria. E nel giorno di chiusura del Festival, in esclusiva per il Libro Possibile, Soyinka darà anche qualche anticipazione del suo atteso ritorno al romanzo, dopo cinquant'anni, che sarà tradotto e pubblicato a fine anno in Italia da La Nave di Teseo.

Il Libro Possibile annuncia la presenza di Soyinka al Festival in concomitanza con la pubblicazione online del cartellone di Polignano a Mare, da oggi consultabile sul sito ufficiale www.libropossibile.com. (ANSA).