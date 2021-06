Covid: 90 positivi e due decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Oggi giovedì 17 giugno 2021 in Puglia sono stati registrati 90 casi positivi su 6.844 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,3%, scesa ancora dall'1,4% di ieri, il rapporto tamponi/contagi più basso degli ultimi sei mesi.

I nuovi positivi sono 24 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia Bat, 10 in provincia di Taranto, 6 in provincia di Foggia, 1 residente fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi, uno nel Leccese e l'altro nel Tarantino.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.597.073 test e sono 235.823 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.651 e sono 10.231 i casi attualmente positivi.

