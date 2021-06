ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia a quota 3mln vaccini,calano casi

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Tre milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate e una copertura che si avvicina al 60% della popolazione dai 12 anni in su. La Puglia vede più vicino il traguardo dell'immunità di gregge: l'obiettivo è arrivare almeno al 70% della popolazione entro settembre e, mantenendo questo ritmo, sembra poterlo raggiungere. Una "corsa" utile anche a bloccare gli effetti negativi che potrebbero procurare le varianti, in particolare quella indiana. "Tre milioni di dosi somministrate - ha commentato l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco - significa che il sistema di vaccinazione pugliese funziona. Anche se tutti i nostri dati sono sopra la media nazionale, continuiamo a lavorare per raggiungere chi non si è ancora vaccinato nelle classi più a rischio, in modo da coprire il più possibile gran parte della popolazione prima dell'arrivo dell'autunno".

Al momento, la progressiva copertura vaccinale ha portato i benefici sperati, cioè il calo dei contagi. Secondo il rapporto della fondazione Gimbe, dal 9 al 15 giugno, rispetto a sette giorni prima, c'è stata una riduzione dei nuovi casi del 5,3%.

Tutti gli indicatori continuano a essere in miglioramento, ad esempio i "casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti" sono scesi a 286.

Sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid-19. Anche oggi il bollettino regionale evidenzia numeri contenuti: su 6.844 tamponi sono stati rilevati 90 contagi: 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 112 su 7.650 test. Oggi sono stati registrati anche 2 decessi: 1 in provincia di Lecce e 1 in provincia di Taranto.

Complessivamente in Puglia hanno perso la vita 6.597 persone dall'inizio dell'emergenza. Sono 235.823 i pazienti guariti mentre 234.937 (+886); i casi attualmente positivi sono 10.231 (-798); i pazienti ricoverati sono 237 (-15). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 252.651. (ANSA).