Picchiato e malnutrito a 5 mesi, indagata la mamma a Lecce

Una mamma 22enne, originaria di un comune del Sud Salento, è indagata dalla Procura di Lecce per aver maltrattato il figlioletto di appena cinque mesi. Alla donna è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini dal pm inquirente, Simona Rizzo. E' accusata di reiterate percosse e graffi, condotte di costante disinteresse verso i doveri genitoriali di assistenza materiale e affettiva, e di aver causato al piccolo uno stato di malnutrizione e una persistente sofferenza fisica e morale. Tra i vari episodi contestati dalla Procura, avvenuti tra l'ottobre 2020 e lo scorso gennaio, l'aver causato al piccolo, durante il ricovero in ospedale, varie lesioni al mento, al braccio destro e ad un occhio, nonché di avergli rotto un labbro. Alla donna è stata sospesa la potestà genitoriale dal Tribunale per i Minorenni di Lecce. Il bimbo, che ha da poco compiuto un anno, è stato affidato ad una struttura protetta.