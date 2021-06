Maturità: Emiliano a studenti, avete superato esame più duro

(ANSA) - BARI, 16 GIU - "Siete stati coraggiosi, attenti, forti, superando stati d'animo e sensazioni non semplici. In realtà davanti all'esame più difficile avete mostrato energia, forza, determinazione. Io sono fiero di voi e lo sarò per sempre. Come i vostri genitori e i vostri insegnanti che sono fieri di voi e del vostro impegno". E' un passaggio del post su Facebook con cui il governatore della Puglia, Michele Emiliano, incoraggia i maturandi impegnati oggi con gli esami.

"Siete la cosa più importante che abbiamo e non vi molleremo mai", prosegue: "Qualunque cosa accada. Vi voglio bene, come ci diciamo alla fine delle nostre telefonate. Siete la Puglia, siete l'Italia, siete il futuro bello che inseguiamo".

"La sensazione che avreste potuto studiare di più - sottolinea il presidente della Regione - non vi passerà neppure quando avrete superato questo esame di maturità. Avrete sempre addosso questa inquietudine, che è la vera forza che ci spinge a cose nuove e apparentemente difficili e impossibili. Ma ogni volta che con sacrificio e allenamento avrete superato un ostacolo o realizzato un sogno, la paura e l'ansia si acquieteranno, come quando qualcuno vi abbraccia per rassicurarvi dopo uno spavento".

"Io - conclude - sono felice oggi delle nostre chiacchierate telefoniche (anche notturne!) di questi mesi, consapevole di avere con voi, con le vostre famiglie, con i vostri insegnanti preso decisioni importanti per tutti". (ANSA).