Legalità: al via Legalitria, dal 21 giugno a Cisternino

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Sarà un evento in presenza - la premiazione finale rimandata lo scorso anno per l'emergenza pandemica - a segnare il passaggio dall'edizione 2020 all'edizione 2021 del Festival LegalItria, il primo Festival nazionale sulla legalità nato in Puglia grazie alla cooperativa Radici Future, con l'organizzazione territoriale dell'Associazione LegalItria.

Un momento di ripartenza che si terrà a Cisternino il 21 giugno prossimo alle 18.30 in Piazza della cultura e dello sport c/o Piazza Navigatori , proprio davanti al Teatro Paolo Grassi, con testimoni dell'antimafia e familiari delle vittime di mafia.

Parteciperanno alla serata, tra gli altri, i giornalisti Fabiana Agnello e Paolo Borrometi, il regista Alessandro Piva e i famigliari della regista Valentina Pedicini prematuramente scomparsa a novembre dello scorso anno. Le famiglie di Michele Fazio e Santa Scorese insieme con Stefano Arcuri marito di Paola Clemente, Maria Pia Vigilante dell'associazione GIRAFFA Onlus.

Negli anni LegalItria è diventato uno dei più importanti progetti di lettura sulla Legalità del nostro Paese. Raggiunge ormai quasi cinquanta Comuni e copre il territorio nazionale forte di un partenariato in crescita e di una robusta collaborazione con le scuole dei territori coinvolti, le amministrazioni comunali pugliesi e alcuni comuni di Lombardia, Veneto e Calabria, la Regione Puglia, e gli sponsor che ogni anno seguono l'evento. Il prossimo anno LegalItria arriverà anche in Sicilia e Sardegna grazie a una convenzione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Centro servizi Culturali di Macomer.

Come ogni edizione il Festival ha già regalato alle scuole dei Comuni partecipanti, i libri degli autori che interverranno: ogni istituto ha già ricevuto 50 copie per ogni autore che incontrerà i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine. Già dallo scorso anno, infatti, il progetto lettura riguarda anche gli alunni più piccoli. Insomma, il bilancio dei primi tre anni del Festival è decisamente positivo.

"Il 75 per cento degli studenti toccati da LegalItria in questo triennio - ha affermato Leonardo Palmisano, presidente della cooperativa Radici Future e direttore artistico del Festival - non aveva mai letto un libro e probabilmente non lo avrebbe fatto. Di questa percentuale, l'85 per cento è entrato in libreria o ha acquistato un libro dopo averne ricevuto uno da noi in regalo. Questo significa che se potessimo regalare un libro ad ogni studente pugliese (sono 557.000 iscritti al prossimo anno scolastico) ogni anno metteremmo in moto una macchina commerciale del valore di 5,3 mln di euro in più rispetto a quella attuale, avendo recuperato oltre la metà degli studenti all'acquisto di un solo libro". "Vorrei ringraziare Leonardo Palmisano e tutti i suoi collaboratori per questo lungo cammino anche un po' solitario che hanno fatto sino ad oggi e che la Regione Puglia non è ancora riuscita a sostenere come vorrebbe, ma non dal punto di vista umano - ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano, intervenuto alla conferenza stampa - La Puglia si evolve attraverso il rispetto delle regole, innanzitutto grazie al principio di uguaglianza che intende mettere tutti nelle stesse condizioni per evitare che ci sia un differente trattamento". (ANSA).