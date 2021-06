Università: al via 10 nuovi corsi di laurea a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 15 GIU - Dieci nuovi corsi di laurea sono stati attivati all'Università di Foggia. Lo ha annunciato il rettore Pierpaolo Limone in una conferenza stampa, precisando che i corsi "spaziano dall'economia, all'ingegneria gestionale, all'archeologia con la laurea magistrale in collaborazione con Bari, corsi di laurea in psicologia e in scienze della formazione, solo per citarne alcuni".

Per la logistica, ha detto Limone rispondendo a un giornalista, l'Università ha manifestato un interessamento per l'ex Caserma Miale, in pieno centro a Foggia. "Lì sarebbero ospitati i corsi di laurea umanistici - sottolinea -. È in corso una interlocuzione con la proprietà e stiamo cercando di giungere a un accordo che sarà, ovviamente, subordinato al finanziamento regionale. Nei mesi scorsi - prosegue - abbiamo già incontrato il presidente Michele Emiliano e il vice presidente Raffaele Piemontese, che hanno manifestato interesse a finanziare il progetto e a dotare l'Università e gli studenti di uno spazio così importante". (ANSA).