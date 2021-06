Opera click al via in Puglia, per scegliere che opera restaurare

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La sfida è fra il il "Capitello medievale" conservato nel Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, e il "Tesoretto di Lizzano e Maruggio" risalente al IV Secolo a.C. e ora nel Museo Archeologico Nazionale a Taranto: sono queste le due opera fra cui fino al 14 luglio si potrà scegliere quale restaurare grazie a Opera Click, l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 arrivata alla quarta edizione.

Per votare basta andare sul sito di Alleanza Coop e scegliere con un click. Quella in Puglia è solo una delle sei tappe previste in questa quarta edizione, che permette a soci e non di decidere i capolavori da restaurare scegliendo fra una rosa selezionata da Fondaco Italia.

Il Capitello medievale proviene dall'Abbazia medievale di Sant'Andrea all'Isola, e raffigura una danza in cui sono impegnate dodici figure, due maschili e una femminile alternate per ogni faccia, che si tengono per mano, ora abbassando ora alzando le braccia all'altezza delle spalle. L'intervento del restauro prevede una generale analisi preliminare, seguita dalle operazioni di consolidamento e pulitura dell'opera. In seguito, si procederà con l'asportazione delle ossidazioni dovute al tempo e verrà applicato un protettivo.

Il "Tesoretto di Lizzano e Maruggio" , è considerato un riferimento importante per la storia dei rinvenimenti di monete in Puglia. La Direzione del Museo ha avviato da tempo un ampio progetto di studio e di ricerca sul proprio patrimonio numismatico. La proposta di restauro si concentra su due tesoretti rinvenuti nella prima metà del secolo scorso: il ripostiglio di Lizzano e quello di Maruggio, con monete di Taranto, Posidoni, Sibari, Thurli e Caulonia. Si prevede un'indagine preliminare volta a stabilire le esatte condizioni delle collezioni numismatiche, seguita da un'attenta ripulitura e, ove possibile, dal ripristino della patina e delle superfici.

(ANSA).