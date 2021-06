Museo itinerante barche a vela vintage parte da Taranto

(ANSA) - TARANTO, 15 GIU - Parte da Taranto il "Museo Dal Mare - patrimonio vivo navigante", una iniziativa della Fondazione Dal Mare che intende sviluppare un museo diffuso raccogliendo gli armatori di barche a vela vintage, un patrimonio italiano e non solo la cui storia, se non tutelata, rischia di scomparire. Promotore e presidente è lo skipper professionista tarantino Alessandro Maruccia, Ufficiale di navigazione del diporto e Istruttore federale vela e windsurf dal 1993, con esperienza nel Mediterraneo e nei Caraibi. In passato ha legato il suo nome a imprese marinaresche compiute con la sua barca storica "Salina", una tartana con cui raggiunse anche Brest. Oggi invece è comandante di "Sunny Daniele", un Joshua, la barca delle traversate oceaniche in solitaria dello scrittore Bernard Moitessier, ormeggiato a Taranto al cantiere Luparelli che ha sempre supportato le iniziative per la diffusione della cultura marinaresca.

"Prenderemo in considerazione - ha spiegato Maruccia - barche che hanno un valore sotto il punto di vista marinaresco e cantieristico che intendiamo catalogare e salvaguardare. Il progetto non sarà una esposizione museale statica, ma vedrà gli armatori protagonisti attivi di numerose iniziative, ognuno nel proprio porticciolo, per la promozione della cultura marinaresca". (ANSA).