Incendio in locomotore nel Lodigiano

(ANSA) - LODI, 15 GIU - L'intercity 605 partito alle 7.05 da Milano Centrale e diretto a Taranto è rimasto bloccato per 2 ore nel Basso Lodigiano, a Secugnago, per un principio di incendio a uno dei due locomotori.

Trenitalia si è, quindi, occupata di sostituire il materiale compromesso prima di ripristinare la corsa, che sarebbe dovuta arrivare a Taranto alle 18.26 ma che, quindi, a questo punto, giungerà a destinazione solo in serata.

Da accertare le cause, non si esclude un problema elettrico.

