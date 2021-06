Sanità:Emiliano, ospedale Fiera sarà centro grandi emergenze

(ANSA) - BARI, 14 GIU - "Quando il generale Figliuolo ha visitato" l'ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari "abbiamo deciso di utilizzare questa struttura per le grandi emergenze, soprattutto in caso di incidente rilevante nell'area del Mediterraneo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa a Bari di presentazione della campagna antincendio 2021.

"Manca una struttura di quel genere - ha proseguito Emiliano - cioè in grado di consentire l'atterraggio veloce di elicotteri e il trasporto rapido di feriti da rianimare". (ANSA).