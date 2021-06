Vasto rogo nel Foggiano, distrutti 40 ettari di grano

(ANSA) - FOGGIA, 13 GIU - Un vasto incendio ha distrutto una coltivazione di grano di circa 40 ettari lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, in località Rignano Scalo. Nel rogo un trattore è stato completamente distrutto dalle fiamme. Ferito in maniera lieve l'agricoltore alla guida del mezzo che - a quanto riferisce un testimone - pare fosse intervenuto per cercare di spegnere l'incendio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che stanno tentando di circoscrivere il rogo, alimentato dal vento. Stamattina un altro vasto incendio si era sviluppato tra Foggia e Cerignola su una superficie di circa 70 di ettari di terreno. (ANSA).