Covid: nessun decesso e 73 positivi, tasso scende all'1,8%

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Su 4001 test per l'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia sono stati registrati 73 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 8 nella provincia BAT, 18 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è dell'1,8% rispetto al 2,4 di ieri. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.571.121 test. 232.428 sono i pazienti guariti. 13.217 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).