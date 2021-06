Calcio: Taranto torna in C, tifosi in festa

(ANSA) - TARANTO, 13 GIU - Grande entusiasmo a Taranto per il ritorno in serie C della squadra rossoblù dopo la vittoria esterna per 3-2 sul Lavello al termine di una gara palpitante, decisa all'82esimo minuto dallo juniores Antonio Santarpia. La formazione allenata da Giuseppe Laterza ha conquistato la promozione vincendo, con un punto di vantaggio sul Picerno, il girone H del campionato di serie D. L'ultimo salto di categoria fu nel 2016 grazie a un ripescaggio, mentre la precedente promozione sul campo risale alla stagione 2005/2006 quando il Taranto di Papagni vinse il campionato di C2 superando nella finale playoff il Rende. Oggi l'agognato ritorno tra i professionisti. Al triplice fischio finale è esplosa la gioia dei tifosi rossoblù con caroselli di auto, tripudio di bandiere e festa in piazza Ebalia. "È stato un anno indimenticabile - ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci - per lo sport rossoblù.

Non poteva mancare il calcio ad onorare Taranto, città dei XX Giochi del Mediterraneo. I nostri ragazzi non meritavano di restare ancora in quella categoria, tutta la città sta ormai salendo di livello, e questi risultati non sono un caso, ma il frutto di tanto serio lavoro. Taranto - ha concluso - ha già dimostrato di recente, penso a SailGP, di essere pronta per i più grandi palcoscenici, sportivi, culturali, economici. Per Taranto il vento è cambiato, complimenti a tutti i rossoblù".

(ANSA).