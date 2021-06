Fanno esplodere bancomat nel Foggiano, ingenti danni interni

(ANSA) - BICCARI (FOGGIA), 12 GIU - Assalto la scorsa notte allo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese che si trova in via Manzoni a Biccari, nel Foggiano. Si tratta dell'unica banca presente nel paese. Persone al momento rimaste sconosciute hanno fatto saltare in aria il bancomat impossessandosi del denaro. Il bottino è in corso di quantificazione. Ingenti i danni causati alla struttura interna a seguito della deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito al fine di identificare gli autori. (ANSA).