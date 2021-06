Vaccini: in Puglia da fare oltre 300mila richiami con AZ

(ANSA) - BARI, 11 GIU - In Puglia le dosi somministrate con AstraZeneca ad oggi sono 581.513 di cui 445.769 prime dosi e 135.744 seconde dosi e non si sono registrati casi avversi critici. Il 69.55% dei vaccinati attende la seconda dose e c'è una giacenza di circa 100mila dosi. La Regione non sta usando AstraZeneca per nuove vaccinazioni, lo sta impiegando prevalentemente per i richiami, dovendone fare oltre 300mila. Il siero anglo-svedese è stato utilizzato prioritariamente nella popolazione over 60, tranne nei casi di somministrazione agli operatori scolastici e forze dell'ordine, ma la campagna vaccinale tra i docenti è quasi conclusa. (ANSA).