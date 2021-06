Covid: in Puglia 140 positivi, tasso 2,4%

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Oggi in Puglia sono stati registrati 140 casi positivi su 5.684 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività al 2,4%, in leggera flessione rispetto a ieri (2,6%) quand'era risultato in salita di un punto. I nuovi casi sono 38 in provincia di Bari, 26 nel Foggiano e nel Tarantino, 22 nel Brindisino,18 nel Leccese, 9 nella provincia Bat, 1 residente fuori regione.

Sono 7 i decessi registrati: 5 nella provincia Bat e 2 nel Leccese.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.561.176 test e sono 231.088 i pazienti guariti; sono 14.347 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.020. (ANSA).