Turismo: 'con green pass Ue, in Puglia 1,2mln stranieri'

(ANSA) - BARI, 09 GIU - "Con il green pass Ue possono arrivare in Puglia 1,2 milioni di turisti stranieri che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l'estate". E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di PugliaPromozione, in riferimento "al via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid dell'Ue".

"I turisti stranieri scelgono la Puglia per il proprio soggiorno soprattutto nei mesi di luglio, con il 18% sul totale annuo e settembre per il 17%, con un trend di pernottamenti equamente distribuiti nei mesi da maggio a ottobre", afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. "Un appuntamento atteso dai turisti stranieri - prosegue - ma anche dagli italiani soprattutto giovani per garantirsi possibilità di movimento e maggiori opportunità per il tempo libero come l'accesso alle discoteche che potrebbero ripartire in zona bianca a luglio con il green pass". "Il turismo in Puglia impatta per 6,5 miliardi sui consumi finali, pari al 12,3% sui consumi totali - evidenzia Coldiretti Puglia - una ricchezza straordinaria a cui contribuisce il turismo esperienziale negli agriturismi, come dimostrato dalla quota percentuale di soddisfazione nel rapporto con il territorio". "Ai primi posti di gradimento - conclude - c'è l'offerta di olio di qualità all'85%, di prodotti agroalimentari all'83%, paesaggi e colori per il 75%, l'ospitalità al 72% e l'offerta vitivinicola al 70%". (ANSA).