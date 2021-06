Per pulire spiaggia danneggiano duna costiera, 3 denunciati

(ANSA) - OSTUNI, 09 GIU - Per danneggiamento, distruzione e deturpamento di bellezze naturali, militari della Guardia costiera di Brindisi hanno denunciato i tre presunti autori dello sbancamento di una duna in località Torre Pozzella, a Ostuni (Brindisi), segnalato domenica scorsa da un cittadino. I denunciati sono il responsabile del villaggio turistico vicino l'area interessata dallo sbancamento e i due responsabili della ditta appaltatrice dei lavori per la pulizia della spiaggia in concessione.

Secondo la Capitaneria di porto "il cedimento ha interessato il cordone dunale alto circa 4 metri per una lunghezza di 13 metri circa ed è stato causato da mezzi meccanici utilizzati per la pulizia della spiaggia in concessione ad un villaggio turistico". I militari hanno rilevato un uso "improprio" dei mezzi utilizzati per la pulizia dell'arenile. Successivamente, a quanto riscontrato, la sabbia franata, sarebbe stata distribuita e livellata sull'arenile circostante. Sarebbero inoltre stati procurati danni alla vegetazione. (ANSA).