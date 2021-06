Covid:compie 29 anni,torta e palloncini in Rianimazione Bari

(ANSA) - BARI, 09 GIU - "I festoni colorati davanti al letto e la torta al cioccolato con le candeline. Ha compiuto 29 anni circondato dall'affetto e dalle cure di una nuova famiglia, quella della terapia intensiva Covid, il giovane paziente ricoverato al Policlinico di Bari da quasi tre mesi". Comincia così il post pubblicato sul profilo Instagram del Policlinico di Bari che racconta la "festa" di compleanno in corsia organizzata da infermieri, medici e operatori sanitari della "Rianimazione 2" dell'ospedale barese, i quali di fronte al letto del paziente hanno sistemato palloncini e ghirlande.

Il 29enne, colpito in maniera grave dal Covid, è ricoverato da 70 giorni in terapia intensiva dove è stato sottoposto anche al trattamento Ecmo, il polmone artificiale che consente il processo di circolazione extracorporea utilizzato per i casi più gravi. Il ragazzo adesso è sveglio ma le sue condizioni rimangono serie. "Può contare, però, non solo sulla competenza e sulle cure dei professionisti della Rianimazione, ma anche - si legge nel post - sulle premure e attenzioni nell'assistenza che medici e infermieri ci mettono con grande umanità. Forza, siamo tutti con te!" (ANSA).