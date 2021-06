Bus prende fuoco su lungomare Bari, nessun passeggero ferito

(ANSA) - BARI, 09 GIU - Un bus di linea dell'Amtab, l'azienda municipalizzata barese che gestisce il trasporto pubblico cittadino, ha preso fuoco questa mattina sul lungomare di Bari.

A quanto si apprende, a bordo del mezzo c'erano in quel momento tre passeggeri oltre all'autista. I quattro, mentre il bus era ferma al semaforo all'altezza del teatro Margherita, si sono accorti del fumo che proveniva dal retro, forse causato da una perdita di gasolio, e prima che scoppiassero le fiamme all'interno si sono messi in salvo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona, agenti delle Volanti e della Polizia locale.

Dopo diverse ore, a rogo spento e quando ormai il mezzo si era raffreddato, si è proceduto a rimuovere la carcassa interamente distrutta. (ANSA).