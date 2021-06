Droga: 5 chili in intercapedine vano scale, sequestro a Bari

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Quasi 5 chili di droga sono stati trovati dai carabinieri in un condominio del quartiere Japigia di Bari. I militari, durante un controllo ad un pregiudicato agli arresti domiciliari, insospettiti da un forte odore tra il piano seminterrato e il primo piano dell'edificio, hanno ispezionato la tromba delle scale e hanno scoperto, nascosto in una intercapedine, un deposito contenente 3,3 kg di marijuana, 1,6 kg di hashish e 54 grammi di cocaina. Nel nascondiglio è stato trovato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, una pistola semiautomatica calibro 7.65, 14 cartucce dello stesso calibro e una pistola a forma di portachiavi. Sono in corso indagini per identificare il proprietario del materiale sequestrato. (ANSA).