ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia ancora alto numero vittime

(ANSA) - BARI, 08 GIU - La percentuale dei positivi in Puglia cala all'1,6%, scendono sotto quota 400 i pazienti Covid ricoverati, ma risale il numero di decessi. Oggi sono stati registrati 17 morti, il numero di vittime più alto in questo mese: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia a causa del Covid hanno perso la vita 6.562 persone.

Il bollettino odierno, su 8.302 tamponi analizzati, riporta 134 nuovi contagi: 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono 227.679 i pazienti guariti mentre ieri erano 226.011 (+1.668); i casi attualmente positivi sono 17.331 (-1.208); i pazienti ricoverati sono 372 (-59). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 251.572.

In provincia di Brindisi è stato individuato un cluster di variante indiana, in tutto sono 10 le persone positive. Si tratta di casi tutti collegati tra di loro, nessuno risulta essere vaccinato.

In Puglia, da oggi, sono partite le somministrazioni anche nei luoghi di lavoro: le prime vaccinazioni sono state effettuate questa mattina a Molfetta, in provincia di Bari, nell'hub attrezzato all'interno di un'azienda che si occupa di servizi tecnologici e di telecomunicazione. Duecento gli operatori che hanno ricevuto la prima dose su un totale di 1.500 persone che saranno vaccinate entro venerdì. Entro il 12 giugno, invece, saranno avviate le somministrazioni programmate presso aziende attive nei settori turistico, alberghiero, di ristorazione e alimentare in un altro hub aziendale con sede a Modugno.

La Puglia è la prima regione per percentuale di vaccinati tra 60-69 anni (85,37%) e 70-79 anni (91,7%), mentre è terza per copertura vaccinale tra i più giovani tra i 12 e 19 anni.

Complessivamente sono 2.655.870 le dosi di vaccino anti Covid somministrate, il 93,6% di quelle consegnate, pari a 2.837.585.

Per numero di dosi somministrate la Puglia è quinta nella classifica nazionale. (ANSA).